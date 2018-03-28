السعودية تقدم 930 مليون دولار لمساعدة الأمم المتحدة باليمن

التقى ولي العهد السعودي، أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمقر المنظمة الأممية في نيويورك، وقدم “تبرعًا طوعيًا” بقيمة 930 مليون دولار كمساعدات من بلاده والإمارات لجهود الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها المنظمة باليمن.

وأكد ولي العهد السعودي عقب التوقيع على “مذكرة التبرعات الطوعية” التزام المملكة بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

وأردف قائلا “نحن نعمل بقدر الإمكان من أجل إيجاد الحلول لمشاكل الشرق الأوسط، وتجنب حدوث الأخطاء والإشكاليات بالمنطقة وسوف نعمل مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق مصالح بلادنا والمنظمة الدولية”.

من جانبه أعرب الأمين العام عن تقديره للتبرعات السخية التي قدمتها المملكة العربية السعودية “للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن”.

وفي تصريحات منفصلة عقب انتهاء اللقاء بين بن سلمان وغوتيريش، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن بلاده “تحتفظ بحقها في الرد على العدوان الإيراني في الوقت وبالشكل المناسبين”.

وأكد الوزير “انتهاك ايران لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر في أبريل/نيسان 2015 والذي دعا إلى فرض حظر تزويد جماعة(أنصار الله) الحوثيين بالسلاح”.

وأوضح الجبير أن ولي العهد السعودي والأمين العام بحثا خلال اجتماعهما “الوضع في اليمن والدور الذي تقوم به المملكة لتخفيف الأزم الإنسانية الخانقة في البلاد”.

وأردف قائلا “بحث ولي العهد مع الأمين العام استجابة المملكة العربية السعودية لنداء الأمم المتحدة لدعم الجهود الإنسانية في اليمن وقامت مع دولة الإمارات بتقديم 930 مليون دولار وسوف تستمر المملكة في تقديم المساعدة للشعب اليمني”

وأوضح أن الجانبيين بحثا أيضا إطلاق جماعة الحوثيين صواريخ باليستية إيرانية الصنع باتجاه المملكة، مؤكدا أن “السعودية تحتفظ بحق الرد على العدوان الإيراني في المكان وبالشكل المناسبين”.

وأشار أن قوات التحالف بقيادة بلاده عثرت على صواريخ باليستية أخري داخل اليمن من صنع ايران وأن المملكة عرضت هذه الصواريخ للدول الصديقة لها.

وأمس أول الأحد اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخا باليستيا شمال شرقي العاصمة الرياض، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

فيما أعلن الحوثيون قصف 4 مطارات في المملكة في الرياض ونجران وجازان وأبها

وسبق أن أعلن الحوثيون في ديسمبر/كانون الأول الماضي إطلاق صاروخًا باليستيًا على قصر اليمامة (الملكي) بالرياض، وذلك بعد شهر من استهداف مطار الرياض بصاروخ مماثل، وأعلن التحالف العربي إسقاط الصاروخين.