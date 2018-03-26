بالفيديو.. لحظة دخول موكب محمد بن سلمان لمدينة كامبريدج الأمريكية

رصد ناشط أمريكي لحظة دخول موكب ولي العهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمدينة كامبريدج، يوم السبت الماضي، كجزء من المحطة الأخيرة من جولته في الولايات المتحدة.

وكانت زيارة محمد بن سلمان إلى المنطقة محط اهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي في المدينة التي تضم اثنتين من أهم جامعات العالم، و هما جامعة هارفارد و معهد ماساتشوستس للتقنية.

وأسفرت زيارة محمد بن سلمان للمنطقة عن بعض الشراكات الجديدة الهامة للمملكة:

– اتفاقية تعاون بين أرامكو السعودية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مجال المناخ والعلوم البيئية والتحول والتنمية المستدامة لقطاع الطاقة.

– توسيع برنامج زمالة يهدف إلى جلب عالمات ومهندسات سعوديات بعد الدكتوراه إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لإجراء بحث بالشراكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

– صفقة بين شركة التصنيع السعودية (سابك) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

– اتفاقية تعاونية بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومستشفى بريغام للنساء لمركز التميز للطب الحيوي للتركيز على ثلاثة مشاريع بحثية طبية رئيسة.