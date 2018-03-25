بالفيديو.. حطام الصاروخ الحوثي الذي تم اعتراضه في سماء الرياض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ليل الأحد، مقطع فيديو قالوا إنه لحطام صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي نحو العاصمة السعودية الرياض.

ولم يتسن لـ”إرم نيوز” التأكد من دقة المقطع المتداول على نحو واسع لا سيما على تويتر.

ويظهر المقطع سقوط حطام الصاروخ قرب الشارع العام دون إحداث أي أضرار .

واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء الأحد، صاروخا باليستيا شمال شرقي العاصمة الرياض، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

فيما زعم الحوثيون قصف 4 مطارات في المملكة في الرياض ونجران وجازان وأبها.

وأفادت قناتا “الإخبارية” الرسمية و”العربية” السعوديتين بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً شمال شرقي الرياض قبل وقوعه.

وأشارتا إلى أن الدفاع الجوي السعودي اعترض الصاروخ الباليستي فوق الرياض.