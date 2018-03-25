اعتراض صاروخ حوثي في أجواء الرياض (فيديو)‎

اعتراض صاروخ حوثي في أجواء الرياض (فيديو)‎

المصدر: فريق التحرير

نجح الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية، قبل قليل، في اعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثيين، شمال شرق العاصمة الرياض، قبل  وصوله إلى هدفه المحدد.

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وصحف إلكترونية محلية، لحظة اعتراض الصاروخ، في أجواء الرياض، حيث سُمع دوي انفجار جراء العملية.

وأعلنت جماعة الحوثيين مسؤوليتها عن الهجوم، حيث نشرت قناة “المسيرة” التابعة لها، خبرًا عاجلًا يقول “إن القوات الصاروخية التابعة لها قصفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ من طراز بركان تواتس”.

وسبق أن استهدفت الجماعة المدعومة من إيران، والتي تسيطر على مناطق واسعة في اليمن، العاصمة السعودية، بعدة صواريخ، إلا أن أيًا منها لم يُصب هدفه، إذ نجحت دفاعات الجيش السعودي في اعتراضها جميعًا.

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