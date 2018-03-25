اعتراض صاروخ حوثي في أجواء الرياض (فيديو)‎

نجح الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية، قبل قليل، في اعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثيين، شمال شرق العاصمة الرياض، قبل وصوله إلى هدفه المحدد.

وأظهرت مقاطع فيديو، تداولها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وصحف إلكترونية محلية، لحظة اعتراض الصاروخ، في أجواء الرياض، حيث سُمع دوي انفجار جراء العملية.