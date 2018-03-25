السلطات السعودية تكشف رسميًا حقيقة فيديو مصابي “خميس مشيط” المثير للجدل (فيديو)

أوضحت السلطات السعودية، اليوم الأحد، حقيقة مقطع فيديو مثير للجدل، تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر وصول مركبة تقل مصابين، إلى مستشفى خميس مشيط العام، بينما يقول أحد الحضور إن إسعافهم تأخر.

وقالت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة عسير (جنوب غربي السعودية) إن ” السيارة المذكورة وصلت لبوابة الطوارئ الساعة 3:55 عصر السبت وفيها مصابان، وإن عملية الإسعاف استغرقت منذ وصول المركبة وحتى تنويم المصابينِ في أسرة قسم الطوارئ وقتًا وجيزًا”.

وبينت أن أقسام الطوارئ “مراقبة بالكاميرات التي وثقت ذلك” داعية إلى “إبلاغ الجهات المختصة لنقل المصابين، وعدم نقلهم بطرق قد تؤدي لحدوث مضاعفات لديهم”.

من جهة أخرى أكدت الإدارة أنها “نسقت مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص بشأن ما تم من مخالفات في هذه الحادثة من أهمها انتهاك خصوصية المرضى، عبر نشر الفيديو”.