أمير سعودي يقود حملة أمنية ضد المخالفين (فيديو وصور)

تقدم الأمير السعودي تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، اليوم الجمعة، الفرق الأمنية التي تشن حملة على المخالفين في الإمارة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو، قالوا إن الأمير يظهر فيه مع الفرق المختصة لملاحقة العناصر المخالفة لنظاميْ العمل والإقامة.

في ثاني يوم عمل لسموه أمير الميدان نائب أمير منطقة #عسير الأمير #تركي_بن_طلال يشرف ميدانياً وبتواجد شخصي على حملة #وطن_بلا_مخالف ، تجده أباً وموجهاً وقائدا ًً متابعا ً لهموم المواطن ومؤكداً على راحته حفظك الله أبو عبدالعزيز pic.twitter.com/HO1FPP3rBi — الأمير تركي بن طلال (@TurkibinTalal) March 22, 2018

ونشر حساب منسوب للأمير تركي تغريدة جاء فيها: ” في ثاني يوم عمل لسموه أمير الميدان نائب أمير منطقة #عسير الأمير #تركي_بن_طلال يشرف ميدانيًا وبتواجد شخصي، على حملة #وطن_بلا_مخالف ، تجده أبًا وموجهًا وقائدًا متابعًا لهموم المواطن ومؤكدًا على راحته، حفظك الله أبو عبدالعزيز”.

ونشر الحساب تغريدة أخرى أرفقها بمقطع مصور يظهر فيه الأمير خلال الحملة، وجاء فيه: ” الأمير #تركي_بن_طلال نائب أمير منطقة #عسير في ثاني يوم عمل لسموه يطلق حملة #وطن_بلا_مخالف ويشارك قوات الأمن بنفسه أثناء عمليات مداهمة المخالفين اليوم بمنتزه وقرى #السوده غرب مدينة #أبها اليوم”.

وذكر ناشطون أن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وصل قبل أيام، إلى مدينة أبها لمباشرة مهامه كنائب لأمير منطقة عسير، خلفًا للأمير الراحل منصور بن مقرن بن عبدالعزيز.

وتوفي الأمير منصور وعدد من المسؤولين السعوديين في إمارة عسير، في أعقاب سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في جولة تفقدية في شهر نوفمبر الماضي.

وسقطت الطائرة العمودية، مساء الأحد، خلال عودة الأمير منصور وعدد من المسؤولين في إمارة منطقة عسير من جولة تفقدية في محافظة “البرك” التابعة لمنطقة عسير.