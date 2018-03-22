بالفيديو.. ماذا يعني محمد بن سلمان لشباب السعودية في أمريكا؟ 

“ماذا يعني لك محمد بن سلمان؟”.. سؤال أجاب عنه شباب سعوديون، في الولايات المتحدة، معظمهم طلاب، تزامنًا مع زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا.

إجابات الشباب السعودي، التي تم تسجيلها، في مقطع فيديو، نشرته العربية، وتم تداوله على نطاق واسع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أجمعت على أن الأمير الشاب “يمثّل مستقبل البلاد”، وإن اختلفت العبارات.

وفي حين عبّر بعض المتحدثين عن تطلعهم لمستقبل المملكة “المتطور والزاهر” في القيادة الحالية، اعتبر آخرون أن ولي العهد يعني لهم “التجديد” في أساليب إدارة البلاد.

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة تستمر 3 أسابيع، اجتمع خلالها مع الرئيس دونالد ترامب، ومسؤولين كبار في البلاد.