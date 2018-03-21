“النائب العام السعودي”: لن نتوقف عن التحقيق في الفساد حتى نقضي عليه

قال النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله المعجب، إن النيابة لن تتوقف عن التحقيق في قضايا الفساد حتى يتم القضاء عليه.

وأضاف في بيان، الأربعاء، أن “أبواب النيابة العامة مفتوحة لجميع الجهات ذات العلاقة في مكافحة الفساد، حتى وإن كانت ملاحظاتها على النيابة العامة نفسها”.

جاء تصريح المعجب بمناسبة اتجاه النيابة العامة لإنشاء دوائر تحقيق في جميع محافظات المملكة.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، أوقفت السلطات في الـ4 من تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرًا و4 وزراء كانوا على رأس عملهم آنذاك، وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.

وبلغ إجمالي من جرى استدعاؤهم منذ الإعلان عن تشكيل لجنة مكافحة الفساد في الـ4 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حسب النيابة العامة السعودية، نحو 381 شخصا.

وقال النائب العام، نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، إن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم فساد تخطت 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار).