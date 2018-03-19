كيف رد محمد بن سلمان على مزاعم شرائه يختًا وقصرًا في باريس؟

امتنع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن الخوض في حياته الشخصية، رافضًا التعليق بشكل مباشر على مزاعم بشأن شرائه ممتلكات شخصية ثمينة، بينها يخت، وقصر فاخر في باريس وصف بأنه الأغلى في العالم.

واكتفى الأمير محمد بن سلمان في مقابلته مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “CBS” الأمريكية بالقول: “حياتي الشخصية أحتفظ بها لنفسي، ولا أسعى إلى لفت انتباه الآخرين إليها، وإذا أرادت بعض الصحف قول شيء حول ذلك، فهذا شأنها”.

وأضاف:”أما في ما يتعلق بإنفاقي الشخصي، فإنني شخص غني ولست فقيرًا، ولست غاندي أو مانديلا، أنا فرد من العائلة الحاكمة الموجودة منذ مئات السنوات قبل تأسيس المملكة العربية السعودية، نمتلك مساحات كبيرة جدًا من الأراضي، وحياتي الخاصة هي كما كانت على مدى 10 أو 20 سنة”.

وأضاف: “ما أفعله، هو إنفاق جزء من وارداتي الشخصية على الأعمال الخيرية، إذ أصرف ما لا يقل عن 51% من دخلي على الناس و49% على نفسي”.