سقوط مقذوفات حوثية على نجران السعودية

أكدت مصادر أمنية سقوط مقذوفات حوثية مساء الأحد، على أحد الأحياء السكنية في مدينة نجران السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) على لسان المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني، تأكيده أن رجال الدفاع المدني باشروا مساء الأحد، بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على أحياء سكنية بمدينة نجران.

وقال القحطاني إن المقذوفات “أسفرت عن إصابة مواطن وتم نقله إلى المستشفى ، ومباشرة تنفيذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات”.