بعد توطين هذا القطاع.. آلاف فرص العمل تتاح للسعوديين

يدخل قرار توطين “سعودة” قطاع “منافذ تأجير السيارات” حيز التنفيذ، اليوم الأحد، وسط توقعات بأن يوفر توطين هذا القطاع، آلاف الوظائف للسعوديين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، خالد أبا الخيل عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن توطين قطاع “منافذ تأجير السيارات” من شأنه أن يوفر نحو 21 ألف فرصة عمل للسعوديين.

21 ألف فرصة عمل يوفرها قرار توطين #منافذ_تأجير_السيارات للسعوديين، والذي يبدأ تطبيقه غدا الأحد. pic.twitter.com/hyDBfvlfkB — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) March 17, 2018

ويقع تحت بند توطين منافذ تأجير السيارات، مهن “المحاسبة والإشراف والمبيعات والاستلام والتسليم”، وفق ما ذكره أبا الخيل.

وأثارت مهنة “الاستلام والتسليم” التي تندرج ضمن خطة توطين منافذ تأجير السيارات خلافاً أمس السبت، في لقاء ضم ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومستثمرين في مدينة جدة، نظرًا لصعوبة سعودة مهنة “الاستلام والتسليم” في القطاع وفق ما صرح به مستثمرون.

وبحسب صحيفة الاقتصادية المحلية، أوضح المستثمرون خلال اللقاء أن “الوظيفة تتطلب ميكانيكيًا أو هندسيًا لديه خبرة في الكشف على السيارة والتأكد من سلامتها من الأعطاب في الأجزاء الداخلية من السيارة، والتأكد من عدم استخدامها في التفحيط وخلافه، وهو ما لا يتقنه غالبية الشباب السعودي أو الفتيات اللاتي تم توظيفهن”.

وأشار أبا الخيل إلى أن فِرَق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.

وتعتزم وزارة العمل تطبيق السعودة على قطاعات واسعة ضمن العام الهجري المقبل 1440، لتشمل في معظمها مهن البيع في منافذ تجارة الجملة والتجزئة.

يذكر أن السعودية طبقت السعودة على قطاعات بارزة، من أهمها توطين مهنة بيع وإصلاح “الموبايلات” والعمل في المولات التجارية وتوطين مهنة المبيعات في شركات التأمين.

وتستهدف السعودية خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي “التحول الوطني”، وإلى 7% في 2030.

وتسعى المملكة عبر “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.