الإسكان السعودية تعلن أسماء المرشحين في الدفعة الثالثة لبرنامج سكني

الإسكان السعودية تعلن أسماء المرشحين في الدفعة الثالثة لبرنامج سكني

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، اليوم الخميس، عن تفاصيل الدفعة الثالثة لبرنامج سكني، كاشفة عن أسماء المستفيدين من البرنامج.

وذكرت الوزارة، في عدد من التغريدات عبر حسابها على موقع تويتر، أنها خصصت في برنامج سكني في دفعته الثالثة 8080 وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، إضافة إلى 5347 قطعة أرض سكنية مطورة ودون مقابل مالي نقدمها لطالبيها من خلال البرنامج.

وأضافت، أنه تم كذلك تخصيص 8300 قرض عقاري داخلة ضمن الدفعة الثالثة للبرنامج.

وأوضحت أن عدد المستفيدين بلغ 21727 مستفيدًا.

 

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