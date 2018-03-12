ماذا قال البابا تواضروس عن الأمير محمد بن سلمان؟

وصف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمقر الكنيسة المصرية بأنها “فرصة طيبة”، قائلًا: “كنت سعيدًا جدًا بزيارته”.

وعن انطباعه عن ولي العهد السعودي، قال البابا في حوار مع صحيفة “عاجل” السعودية، حيث نشرت الكنيسة، مساء الإثنين، أجزاء منه مرفقة بالصور نصًا: “أعرف ولي العهد من خلال وسائل الإعلام فقط”.

وأضاف البابا: “لكن حينما قابلته وجدته إنسانًا لطيفًا ومتفتحًا مثقفًا، وصاحب رؤية وهو شيء جيد كما أنه قارئ جيد للتاريخ ويعرف تاريخ المصريين والدليل على ذلك أنني قلت في نهاية الزيارة المثل المصري المعروف (البعد جفا) ولم أكن أعلم أن سمو الأمير يعرفه ليرد عليّ قائلًا، إن كل الأمثال المصرية معروفة في المملكة”.

وتابع: “تحدثنا كثيرًا في الزيارة التي كانت قصيرة زمنيًا، نحو 20 أو 30 دقيقة لكنّ تأثيرها كان كبيرًا وفعلها طيبًا”.

وعن دعوة ولي العهد للبابا لزيارة المملكة والحديث عن موعد محدد لزيارته صرح البابا: “في الزيارات الرسمية هناك شكل من أشكال حديث المجاملة وهذا ما حدث فولي العهد وجه الدعوة شفاهة وحينما تكون هناك دعوة لها صيغة رسمية سنلبيها، نحن نرحب بزيارة أي مكان لكن الموعد يرتبط بالدعوة الرسمية فأنا زرت الإمارات والكويت والأردن ولبنان وسوريا وليبيا والسودان والجزائر”.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان زار مصر الأسبوع الماضي مدة 72 ساعة في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب، وشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في افتتاح العديد من المشروعات، إلى جانب حضوره برفقة الرئيس عرضًا مسرحيًا بعنوان “سلم نفسك” بدار الأوبرا المصرية.

وحرص ولي العهد السعودي على زيارة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر، وكذلك البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل مقر الكاتدرائية في العباسية.