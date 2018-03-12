 تسديدة بلياردو لمسؤول سعودي تجذب آلاف المتابعين لهذا السبب (فيديو)

جذب مقطع مصور يظهر فيه مسؤول سعودي يلعب البلياردو، ويسدد إحدى الكرات بشكل خاطئ قبل أن يقوم أحد مرافقيه بإدخال الكرة بحركة سريعة، آلاف المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرًا الكثير من السخرية.

ويظهر في الفيديو أمين الجوف المهندس عجب القحطاني وهو يقوم بتسديد كرة البلياردو على الطاولة، بينما يقف بجانبه مسؤولون آخرون وإعلاميون سعوديون؛ لتغطية افتتاح مركز ترفيهي ورياضي جديد، لكنه لا يصيب الهدف.

وقبل أن تتوقف كرة البلياردو في المكان الخطأ، يقوم أحد الحضور، ويبدو أنه من مرافقي المحافظ، بسحب الكرة بخفة وإدخالها في المكان المخصص لها، دون أن ينتبه لوجود إحدى الكاميرات التي وثّقت فعلته.

كما تم تدشين #مركز_الشباب من خلال انشاء مركز رياضي واجتماعي وثقافي ، ويعد المشروع الأول من نوعه بالمدينة ، حيث يقع بالقرب من مبنى البلدية ويتكون المبنى من دور واحد ويضم صالات رياضية كالبلياردو وكرة تنس الطاولة وألعاب آخرى وصالة لألعاب البلايستيشن واُخرى لحضور المباريات . pic.twitter.com/K3qtKQ8eS8 — أمانة منطقة الجوف (@amanataljouf) March 12, 2018

وحقق الفيديو نسب مشاهدة عالية، وجذب تعليقات كثيرة تنتقد غالبيتها ما قام به المرافق، في حين علّق فريق آخر على ما جرى بتعليقات ساخرة من تصرف المرافق.

وكان القحطاني قد افتتح، الإثنين، في مركز “الناصفة” التابع للمحافظة التي تتبع بدورها منطقة الجوف، مركز الشباب الرياضي الذي يضم صالات رياضية، كالبلياردو وكرة تنس الطاولة وألعاب أخرى، وصالة لألعاب البلايستشن وأخرى لحضور المباريات.