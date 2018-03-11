بالصور.. انطلاق مناورات “الصداقة 2018 ” بين القوات السعودية والأمريكية بالمملكة

انطلقت، اليوم الأحد، مناورات “الصداقة 2018” بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن التمرين سيستمر عدة أسابيع بالمنطقة الشمالية السعودية، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول أعداد القوات المشاركة.

ويهدف التمرين، الذي يعد النسخة الرابعة من نوعه، إلى “توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين الجانبين، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وتوحيد إجراءات التخطيط، كما يعزز من تطوير عمليات القيادة والسيطرة في ميدان المعركة، في ظروف الحرب المختلفة، وأساليب الحرب التقليدية وغير التقليدية”، بحسب الوكالة.

من جانبه، قال مساعد قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح الزهراني، إن التمرين “يرفع جاهزية الوحدات العسكرية، ويقيس القدرة القتالية، إلى جانب استخدام التقنية الحديثة، واستخدام عدد من المعدات الثقيلة والمتوسطة”.

وقال كريستفور وول، قائد كتيبة الدبابات الأمريكية، إن “التمرين يمثل شراكة بين قواتنا المسلحة والقوات السعودية لبناء وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين الطرفين”.