هذا ما قاله محمد بن سلمان بعد عودته إلى السعودية

عاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ظهر اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية قادمًا من بريطانيا، بعد جولة خارجية شملت مصر أيضًا.

وبعث الأمير محمد بن سلمان برقية شكر لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، جاء فيها:

“يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الملكة، أود أن أشيد بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ولا يفوتني أن أؤكّد أن المباحثات التي تمّت خلال الزيارة، ستُسهم في تعميق هذه العلاقات وتعزيزها، وفي دعم أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقّق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم.

متمنيًا لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعبكم الصديق استمرار التقدم والازدهار”.

هذا وبعث الأمير محمد بن سلمان برقية شكر لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، جاء فيها:

“يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري، على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

دولة رئيسة الوزراء، لقد أكدت المباحثات المشتركة التي أجريناها، وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجي بين بلدينا، العزم على المضي قدمًا في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودولتكم.

متمنيًا لدولتكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق المزيد من التقدم والازدهار”.