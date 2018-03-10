السعودية.. تعرف على منظمي ركض النساء لأول مرة بجدة بمناسبة يوم المرأة العالمي

تمكن نساء سعوديات من الركض في شوارع مدينة جدة السعودية، في احتفال غير مسبوق في المملكة باليوم العالمي للمرأة.

ويعتبر الاحتفال بيوم المرأة العالمي أحد حقوق السعوديات المكتسبة حديثًا، في إطار مجموعة من الإصلاحات قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رفعت خلال العام المنصرم عددًا من القيود المفروضة على النساء.

وجرى تنظيم فعالية الركض بجدة من قبل مجموعة “بليس رانرز”، وهي مجموعة خيرية، أسستها الناشطة رشا الحربي بهدف تعزيز صحة المرأة من خلال برامج رياضية مختلفة لمساعدة النساء على تغيير عاداتهن اليومية والحد من الركود وعدم النشاط.

وتحاول المجموعة تنظيم فعاليات ركض أسبوعية في الهواء الطلق على طول ممشى الكورنيش في جدة.

وتقول الحربي، في لقاء سابق مع صحيفة العرب السعودية الناطقة بالانجليزية: “إن الحدث لفت في بادئ الأمر انتباه المارة؛ ولكن سرعان ما أصبح هذا المشهد طبيعيًا بعد أن نجحت المشاركات في إنشاء مجتمع نسائي مغرم بممارسة الرياضة”.

ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة صحية وجسدية ونفسية من خلال نشر ثقافة المشي السريع أو الركض في الهواء الطلق.

وقالت الحربي، عندما سُئلت عن سبب تفضيلها للركض عن السير: “إن الركض أفضل بكثير من المشي؛ خاصة إذا كان التمرين في الهواء الطلق”.

وأضافت: “في البداية، شككت المشاركات في المسألة، ولكن سرعان ما تغير موقفهن بعد الشعور بمزايا الركض وتأثيره الإيجابي”.

وكانت الحربي قد بدأت ممارسة تمرين الركض منذ 14 عامًا. وأوضحت أن العديد من المشاركات كنّ حريصات على الانضمام إلى الجلسة الأسبوعية، نظرًا لانشغالهم بالعمل والأسرة والمنزل طوال الأسبوع، ولكن الجلسات تأتي كفرصة لمساعدتهن على التخلص من التوتر والقلق اليومي، والاسترخاء وتصفية الذهن الذي يؤدي إلى صحة جسدية ونفسية أفضل.

ولم تعد أنشطة المجموعة مقتصرة على الرياضة فقط، حيث أصبحت مجتمعًا نسائيًا تساعد فيه العضوات بعضهن البعض، كما يهدف لنشر الوعي، وبالتالي يجمع بين الترفيه والتوعية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من النساء في المجتمع بهدف تهيئة بيئة صحية وجسدية ونفسية مناسبة من خلال ممارسة المشي أو الركض في الهواء الطلق للنساء من جميع الأعمار.