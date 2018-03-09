ولي عهد السعودية يختتم زيارة لندن باتفاق على إنجاز صفقة مقاتلات

مضت بريطانيا والسعودية خطوة صوب صفقة سلاح بعدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية، اليوم الجمعة، ليتناولا العنصر الأكثر حساسية في العلاقات بينهما، في نهاية زيارة رسمية لولي العهد السعودي إلى لندن، عكست دفء الدبلوماسية بين البلدين.

وزار الأمير محمد بن سلمان لندن لمدة ثلاثة أيام، في مهمة تستهدف بناء علاقات تجارية واستثمارية أوسع نطاقًا، والتقى مع الملكة إليزابيث ورئيسة الوزراء تيريزا ماي ومسؤولين تنفيذيين بعدة شركات.

وقالت شركة (بي.إيه.إي) سيستمز التي تصنع مقاتلات تايفون: إن البلدين اتفقا، اليوم الجمعة، على استكمال المحادثات بشأن طلبية لشراء 48 مقاتلة تايفون، في صفقة بعدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية. والصفقة قيد الدراسة منذ سنوات، غير أن إنجازها كان صعبًا.

وقال وزير الدفاع البريطاني، جافين وليامسون: “فتحت زيارة ولي العهد فصلًا جديدًا في العلاقات التاريخية التي تربط بلدينا”.

وأضاف: “اتخذنا خطوة حيوية صوب وضع اللمسات النهائية على طلبية لشراء طائرات تايفون، من شأنها أن تعزز الأمن في الشرق الأوسط، وتدعم الصناعة البريطانية والوظائف في قطاع الطيران البريطاني الذي لا يبارى”.

وكانت السعودية وبريطانيا قد حددتا هدفًا لحجم التبادل التجاري والاستثماري، يبلغ 65 مليار جنيه استرليني في الأعوام المقبلة، مع تطلع لندن لأسواق جديدة لقطاع خدماتها، بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بينما يسعى ولي العهد السعودي لطمأنة المستثمرين إلى مناخ العمل في بلاده.

لكن يظل للدفاع والأمن أهمية خاصة. وتتحدث بريطانيا عن الدور الذي لعبه تبادل المعلومات المخابراتية مع السعودية في إنقاذ أرواح بريطانيين، ووافقت على بيع أسلحة وذخيرة بمليارات الجنيهات للرياض.

وكانت صفقة المقاتلات تايفون قد واجهت صعوبات في مفاوضات حول مكان إنتاج الطائرات، مع حرص السعودية على أن يتم جزء من العملية على أراضيها.