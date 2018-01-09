في واقعة غريبة.. مستشفى يرفض تسليم سعودي ابنه المتوفى منذ أشهر

كشف سعودي من منطقة الباحة عن عوائق ومعاناة يعيشها من أجل دفن ابنه الذي رزق به وعاش بضعة أيام ثم توفي في مستشفى “الملك فهد”.

وقال المواطن ويدعى فيصل بن عبدالله، إنه طلب تقريرًا طبيًا لدفن ابنه؛ لكن المستشفى رفض إعطاءه له، وما زال ابنه المتوفى في ثلاجة الموتى منذ 4 أشهر، مضيفًا أنه تقدم بشكواه لصحة الباحة والوزارة؛ لكن لم يستجب له أحد.

وذكر فيصل، أنه رزق بمولود بعد حمل دام 8 أشهر؛ لكن فرحته به لم تكتمل حيث توفي الطفل، وقال له المستشفى إنه تم إيداعه ثلاجة الموتى، مبينًا أنه حين طلب تقريرًا حول سبب الوفاة لدفنه، رفض المستشفى إعطاءه التقرير، وما زال ابنه في الثلاجة.

وبحسب صحيفة “المدينة” المحلية، فإن المواطن لجأ إلى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، ومن ثم لوزارة الصحة، لتقديم شكوى والبحث عن أحد ينصفه في هذا الأمر، إلا أنه لم يجد تجاوبًا.

ولم يتضح على الفور سبب عدم تسليم جثة الطفل، فيما يتهم سعوديون بعض موظفي القطاعات الحكومية بالإهمال؛ خصوصًا في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة.