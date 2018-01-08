السعودية تحطّم رقمًا قياسيًا جديدًا للمرة الثانية على التوالي

سجلّت السعودية، أعلى إنتاج للمياه المحلاة في العالم، بإجمالي 5 ملايين متر مكعب يوميًا، لأول مرة في تاريخ المملكة، محطمة الرقم السابق لها البالغ 4.2 مليون متر مكعب.

وقالت المؤسسة العامة لتحلية المياه في السعودية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الإثنين، إنها رفعت إنتاجها خلال عام واحد بأكثر من مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، ما “يعادل تقريبًا إنشاء محطة تحلية جديدة بقيمة 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) ودون أي تكاليف رأس مالية جديدة”.

وفي مارس/ آذار 2017، قالت المؤسسة إنها رفعت إنتاجها من المياه المحلاة إلى 4.2 مليون متر مكعب، من 3.8 مليون مكعب سابقًا.

وتملك السعودية أكبر محطة لتحلية المياه المالحة في العالم بمنطقة رأس الخير (شرقي المملكة).

وينمو الطلب السعودي على المياه بنسبة 8.8% سنويًا.

وتعاني السعودية من الاعتماد الكامل على المياه المحلاة للشرب، حتى أن سعر لتر المياه المحلاة أعلى من سعر لتر البنزين في السوق المحلية.

وتستهلك السعودية 8 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه؛ ومعدل استهلاك الفرد بلغ 265 لترًا يوميًا، وهو ما يعادل ضعف استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي البالغ قرابة 130 لترًا.