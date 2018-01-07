بالصور.. كشف هوية الأمير “س ع س” متزعم التجمهر في قصر الحكم

كشف نشطاء سعوديون من مستخدمي مواقع التواصل هوية الأمير (س ع س)، الذي ورد ذكره أمس السبت، كمتزعم للأمراء الذين تم اعتقالهم وإيداعهم سجن حائر بعد تجمهرهم في قصر الحكم، معترضين على أمر ملكي بمنع دفع الدولة فواتير كهرباء وماء قصور الأمراء، كما طالبوا بتعويض مادي مجزٍ عن إعدام أمير، العام الماضي، نفذ بحقه حكم قصاص هو الأول من نوعه بحق أمير في المملكة.

ولم تكشف السلطات السعودية اسم الأمير (س ع س) بالكامل مكتفية بالإشارة إلى أنه س بن ع بن س بن محمد بن فيصل بن تركي.

وجاء ذلك بعد خطأ في البداية على ما يبدو حيث نُشر أولًا أن الأمير” س ع س” هو نجل الأمير سعود بن فيصل ليتم التعديل لاحقًا.

وذكر مصدر سعودي لـ”إرم نيوز” أن الأمراء تجمهروا للاعتراض أيضًا على قرار آخر صدر بضرورة تفتيش حقائب معظم الأمراء وخضوعهم لإجراءات السفر الاعتيادية في المطارات.

ولاحقًا نشر النشطاء السعوديون على حساباتهم بتويتر واسع الانتشار في المملكة أن الأمير (س ع س ) هو الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن محمد بن فيصل بن تركي بن عبدالله، كما تداولوا قائمة بأسماء باقي الأمراء المحتجزين في هذه الواقعة ومعظمهم شباب من ذرية سعود الكبير جد الأمير تركي الذي نفذ بحقه حكم قصاص شرعي العام الماضي.

هذا هو قائد الاعتراض ،،

سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن محمد بن فيصل بن تركي بن عبدالله ..

لكننا في عهد الحزم والعزم ، يعني الكل سواسيه . ♥️ #الملك_يحاكم_الامراء_المتجاوزين pic.twitter.com/OyzM6p6m1N — صالح ⚔️ (@saleh_a_9) January 6, 2018

ولم يتسن لـ”إرم نيوز” التأكد من صحة هذه المعلومات، إلا أنه لم يصدر أي نفي لها من جهة مرتبطة بالأمير بالمذكور رغم التداول الواسع.

ويبلغ الأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان من العمر 37 عامًا، وهو ينحدر من فرع الإمام تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية أي أنه لا ينتمي للفرع الحاكم حاليًا في المملكة.

ولا يتقلد الأمير الشاب أي منصب في الدولة، ويتركز اهتمامه على سباقات الهجن والفن الأوروبي وله صلات بشخصيات فرنسية.

وأثارت واقعة احتجاز الأمراء ثناء السعوديين على الملك سلمان، وكتب حساب باسم أمير يدعى عبدالعزيز بن سعود: “انه عصر الحزم والعزم لافرق بين أمير ولا مواطن فالمحاكمة وما قام به قائد هذي المجموعة المتجاوزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل بن تركي سيحاسب”.