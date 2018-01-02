سفير السعودية الجديد يقدم أوراق اعتماده في لبنان

تسلّم وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير السعودية لدى بيروت، وليد اليعقوب، في مبنى مجلس الوزراء اللبناني.

ووصل السفير السعودي الجديد العاصمة اللبنانية بيروت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تعيينه من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بأيام.

ومنذ أغسطس/آب 2014، لم تعيّن السعودية سفيرًا لها لدى لبنان، خلفًا لسابقه علي عواض عسيري، لكنها كلّفت القائم بالأعمال وليد البخاري، بتسيير العمل إلى حين تعيين “اليعقوب” سفيرًا جديدًا.

ومرّت العلاقات السعودية اللبنانية بحالة من التوتر لأكثر من سبب، منها الخطابات المتكررة لأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، التي هاجم فيها سياسات المملكة.

وفي الرابع من نوفمبر 2017، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، استقالته من منصبه أثناء وجوده في العاصمة السعودية الرياض، التي مكث فيها قرابة أسبوعين قبل أن يعود إلى بيروت ويتراجع عن الاستقالة.

وعلى خلفية ذلك اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون، الرياض بـ”احتجاز الحريري وتوقيفه وإرغامه على الاستقالة”.