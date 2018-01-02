تعرف على أول وزير سعودي يغادر فندق الريتز مبرءًا من الفساد

أصبح ابراهيم العساف، أول وزي سعودي يغادر فندق الريتز كارلتون الرياض، مُبرءا من تهم الفساد، وسيعود إلى ممارسة مهامه كوزير للدولة، بحسب موقع “سبق” السعودي.

وذكر الموقع أن جهات التحقيق تأكدت من عدم صحة جميع البلاغات، التي وردت خلال فترة عمل العساف وزيرًا للمالية، بعد مراجعتها، وعلى ضوء ذلك غادر الفندق؛ بعد ثبوت براءته.

ويتوقع أن يحضر الوزير العساف، أولى جلسات مجلس الوزراء في عام 2018، والتي تعقد بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وجاءت هذه المعلومات الجديدة لتفند مزاعم كثيرة راجت بشأن العساف، وبعضها نَسب له “ثروة” كبيرة، قيل إن لجنة مكافحة الفساد حصرتها، أثناء التحقيق مع العساف.

ومن اللافت أن الوزير العساف احتجز في الريتز، دون أن يصدر قرار بإعفائه من منصبه؛ ليتمكن من العودة إلى ممارسة مهامه بعد حصوله على البراءة.