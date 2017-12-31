السعودية ترفع رسميًا أسعار البنزين.. تعرف على الأسعار الجديدة

قررت السلطات في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد رسميًا رفع أسعار البنزين في البلاد، اعتبارًا من منتصف هذه الليلة بالتوقيت المحلي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “إلحاقًا ببيان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الصادر بتاريخ 24 ربيع الأول 1439هـ الموافق 12 ديسمبر 2017 ، حول خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة، فقد تقرر تطبيق الأسعار الموضحة في الجدول أدناه، مع نهاية آخر ساعة يوم الأحد 31 ديسمبر 2017”.

وبحسب الجدول الذي أشارت له الوكالة ستكون أسعار منتجات الطاقة على النحو التالي:

ـ بنزين 91 ( 37 ر 1)

ـ بنزين 95 ( 04 ر 2)

ـ الديزل “للصناعة والمرافق ” ( 378 ر 0)

ـ الديزل “النقل” لم يتغير السعر الأساسي السابق ( 47 ر 0)

ـ الكيروسين “لم يتغير السعر الأساسي السابق” ( 64 ر 0)

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الأسعار “تشمل ضريبة القيمة المضافة” مختتمة بالقول: “إن الجهات الرقابية تقوم بمراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الإمدادات، وإن العقوبات النظامية ستطبَّق بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات”.