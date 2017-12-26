بالفيديو.. حقيقة وجود “مراقص” في “وادي نمار” بالسعودية

أثارت أنباء حول وجود مراقص في وادي نمار في العاصمة السعودية الرياض، جدلاً، على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتضح المسألة ويظهر أن الأمر مجرد استعراض ترفيهي يحمل اسم “أرض اوهارا” لهيئة الترفيه انطلق هذا الأسبوع.

وكان أحد المواطنين قد أثار جدلاً عقب توثيقه “بروفات” العرض عبر مقطع فيديو، منتقدًا إقامته: “هذا حفل غنائي بوادي نمار بالرياض، لاحول ولاقوة إلا بالله، الله ماسك عنا المطر، ومبتلينا بالغلا، لاحول ولا قوة الا بالله، وهذا مقابلتنا لله، ياخي المفروض نستحي عانفسنا، الله شرفنا بمكة والمدينة أطهر بقعتين، اللي يفهم تويتر يسوي هاشتاغ مشان توصل للمسؤولين، يقدرون كمية الناس اللي ماتبى المنكرات الكبيرة..”.

لكن مواطنًا آخر أعاد توثيق “بروفات” العرض موضحًا حقيقة وجود “مراقص” في وادي نمار، مبينًا أن الأمر لا يعدو كونه عرضًا للعائلات مع الموسيقى. وقال: “هذا اجل الديسكو ياعيال المقطع اللي يقول ديسكو وماديسكو هذا عروضات ترفيهية، وهاذي طبعا البروفات”.

وأيد “بابلو السعودي”: “الموضوع عروض ترفيهية فقط لا غير البعض يحب يسوي بلبلة في مجتمعنا وهم أعداء لنا معروفون للجميع، لكن نردد ونقول عزكم الله ياولاة أمرنا وعزك الله يابلدنا وحماك ربي من كيد الأعادي”.

الموضوع عروض ترفيهية فقط لا غير

البعض يحب يسوي بلبلة في مجتمعنا وهم أعداء لنا معروفون للجميع

لكن نردد ونقول عزكم الله ياولاة أمرنا وعزك الله يابلدنا وحماك ربي من كيد الأعادي ????????#مراقص_علنيه_بوادي_نمار pic.twitter.com/o61nKYhshs — بابلو السعودي???? (@SaudiPablo) December 26, 2017

وأكد سعوديون عبر هاشتاغ #مراقص_علنيه_بوادي_نمار في موقع التواصل “تويتر”، أن معارضي الاستعراض بالغوا في ردة فعلهم، وأن العرض مخصص للعائلات، معتبرين أن المسألة حرية شخصية في رغبة الحضور أو عدمها.

يذكر أن مهرجان “أرض اوهارا” مخصص للعائلات ويقام في وادي نمار في الرياض، ويروي قصة بطريقة فنية واستعراضية وقد انطلق يوم الأحد من هذا الأسبوع ويستمر لغاية 30 ديسمبر/كانون الأول.