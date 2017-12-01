الجبير: ليس للسعودية أي علاقات مع إسرائيل.. ويحق للحوثيين المشاركة في العملية السياسية

نفى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، وجود أي علاقات لبلاده مع إسرائيل، في حديث، مساء اليوم الجمعة، بندوة على هامش مؤتمر حوارات البحر المتوسط في العاصمة الإيطالية روما.

وقال الجبير: “إنه ليست لدينا علاقات مع إسرائيل ونحن بانتظار عملية السلام”.

وأضاف الجبير أن إيران تتدخل في شؤون غيرها من خلال الميليشيات، مؤكدًا أن طهران قامت بتسهيل حركة عناصر تنظيمي القاعدة وداعش المتشددين .

وكشف وزير الخارجية السعودي عن أن حزب الله اللبناني يستخدم البنوك اللبنانية لتهريب الأموال.

واعتبر الجبير أن استهداف الحوثيين بعض القرى السعودية مجرد محاولات يائسة، مشيرًا إلى أن الإيرانيين عاجزون عن تغيير ميزان القوى في اليمن.

و‎أكد الجبير أن السعودية بحاجة لإقناع الحوثيين بالالتزام بالقانون والتطلع إلى صالح اليمنيين،‎ مشيرًا إلى أنه يحق لهم المشاركة في العملية السياسية باليمن، وليس السيطرة على الدولة.