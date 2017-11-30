“ساهر” يترصد سيارات الإسعاف في السعودية

لم تسلم سيارات الإسعاف في مدينة الطائف، غرب السعودية، من ملاحقة نظام “ساهر” لإدارة حركة المرور في المملكة، وبات سائقوها مطالبين بدفع مخالفات مرور تتجاوز قيمتها 400 ألف ريال (106 آلاف دولار).

وسجل “ساهر”، وهو نظام آلي يستخدم شبكة من الكاميرات الرقمية؛ لرصد مخالفات السير، ما يقارب 500 مخالفة منذ انطلاقته في المدينة على سيارات الإسعاف التابعة لمديرية الشؤون الصحية في محافظة الطائف، بحسب صحيفة “سبق”.

ونقلت الصحيفة عن سائقي سيارات إسعاف بالمراكز الصحية، والمستشفيات بالطائف، قولهم: إن “ساهر يلاحقهم بسبب السرعة، حتى أثناء قيامهم بنقل حالات خطيرة بين المراكز الصحية والمستشفيات، رغم أن نظام المرور ينص على إمكانية تجاوز السرعة، وقطع الإشارات في حالات الطوارئ المختلفة”.

وحذر السائقون أن “من شأن هذه المخالفات أن تؤدي إلى تأخير إنقاذ الحالات المرضية الطارئة، والإصابات عبر سيارات الإسعاف”، علمًا بأن السرعة على غالبية طرقات الطائف تتراوح ما بين 80 إلى 110 كم في الساعة.

وانتقد السائقون قيام “صحة الطائف” بإلزامهم بدفع قيمة المخالفات، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم المخالفات، وتعطيل مصالحهم الشخصية، فضلًا عن التأخر في إيصال الحالات الطارئة إلى المستشفيات المختلفة.