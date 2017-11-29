بالفيديو.. سعوديون يطالبون مذيع برنامج “الراصد” بالاعتذار بعد “إهانته” ضيفًا

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يوثق جزءًا من مقابلة مذيع برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية عبدالله الغنمي مع ضيف طباخ يدعى سليمان الأسمري، ويشهد تفاعلًا منذ الأحد الماضي.

وبدأ الغنمي مقابلته بالتعريف بالضيف السعودي كهاوٍ للطبخ، والترحيب به، ثم سأله عن علاقته بالطبخ، حيث أوضح له الضيف أنه تخصص بالحلويات بدافع التكسب المادي، فرد عليه المذيع بأن “وزنه الزائد” علامة على اشتغاله بالحلويات.

ولاحقًا، قال الضيف سليمان إنه قرر التميز بنوع من الحلويات وهو “تشيز كيك الياباني”، كي يكسب رزقه، لكن المذيع أجاب الضيف قائلًا “سديت نفسنا لأن اليابان أمس لاعبه الهلال وهازمة الهلال”، في إشارة إلى خسارة منتخب الهلال السعودي أمام اليابان، ثم أنهى معه المقابلة.

وانتقد سعوديون طريقة تعامل عبدالله الغنمي مع الضيف، مطالبين عبر هاشتاغ #كلنا_سليمان_الاسمري على موقع التواصل “تويتر”، بمحاسبة الغنمي وتقديم اعتذاره، معتبرين أن المذيع يفتقر إلى أدنى درجات المهنية والذوق العام.