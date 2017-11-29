“الخطوط السعودية” تنفي إدراج 60 من طياريها على قوائم “المنع من الطيران”

نفى نائب الرئيس للسلامة وأمن الطيران والجودة لدى الخطوط الجوية السعودية، الكابتن ثامر بن صالخ الخويطر، لصحيفة “سبق” المحلية، وجود أي طيار يعمل على متن “السعودية” ممنوع من الطيران بسبب تعليق رخصته.

وجاء تعليق الخويطر على ما تم تداوله عبر مواقع إخبارية محلية، بشأن شكاوى من طيارين سعوديين أدرجت أسماؤهم في قائمة “الممنوعين من الطيران”، حيث ذكرت وسائل إعلام أن 14 جهة خارجية وأجنبية ما زالت تدرج 60 طيارًا مدنيًا في الخطوط الجوية السعودية في قائمة المنع من الطيران، مبينة أن بعضهم تعرض إلى مضايقات من قبل سلطات تلك الدول، وأجبرتهم على العودة على نفس الرحلة، في حين احتجز آخرون إلى حين الاستفسار عنهم، ثم أطلق سراحهم.