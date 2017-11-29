بالفيديو.. مطاردة مثيرة بطلها رجل أمن تبهر السعوديين ومطالبات بتكريمه

وثقت إحدى كاميرات المراقبة أمس الثلاثاء مقطع فيديو مصور يظهر مطاردة مثيرة بين رجل أمن وسارق في السعودية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المطاردة وقعت قرب أحد المساجد في حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

ورصدت الكاميرات السارق وهو يفر بسيارة من نوع “تويوتا هايلوكس” وهو يحمل في صندوقها أغراضًا مسروقة.

ووفقًا لموقع “أخبار 24” فإن رجل الأمن تشبث بسيارة السارق قبل أن يسقط منها بعد انحرافها بشكل مفاجئ في باحة المسجد.

ورغم سقوط رجل الأمن، إلا أنه أصر على مطاردة السارق وظل يركض خلفه، في الوقت الذي ساندته في المطاردة سيارة أمن كانت تلاحق سيارة اللص.

وظهر رجل الأمن في نهاية المقطع المصور وقد تمكن من الإطاحة بالسارق، وسانده لاحقًا زميله الذي وصل بسيارة الأمن إلى مكان القبض على اللص.

وكشفت الصفحة الرسمية لـ”قبيلة حرب” عبر “تويتر” ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ #محمد_ضيف_الله_الحربي، أن العسكري الذي طارد السارق ووصف بـ”البطل”، هو محمد ضيف الله الجميلي الحربي، كما أن زميله الذي قاد سيارة الأمن هو عبدالعزيز خلف العلوي الحربي.

وطالبوا بتكريم رجل الأمن على تصرفه الشجاع، وتسليط الضوء أكثر على تضحيات رجال الأمن الذين يؤدون مثل هذه المهام بشكل مستمر.