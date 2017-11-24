وفاة مؤلف النشيد الوطني السعودي إبراهيم خفاجي (فيديو وصور)

أعلن اليوم الجمعة، في المملكة العربية السعودية، عن وفاة مؤلف النشيد الوطني السعودي، الشاعر إبراهيم خفاجي، عن عمر يناهز 91 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أدخل الشاعر خفاجي المستشفى قبل نحو شهرين، إثر تدهور حالته الصحية، حيث كان يعاني من أمراض القلب والقولون والقرحة والنزيف الداخلي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الشاعر خفاجي، عبر “تويتر” معربين عن حزنهم وداعين له بالرحمة، من خلال هاشتاغ #ابراهيم_خفاجي.

واعتبر نشطاء سعوديون أن خفاجي رمز للوطن ومدرسة شعرية أثرت أجيالًا، حيث أعادوا تداول كلمات النشيد الوطني، التي كتبها الشاعر.

وكتب إبراهيم خفاجي لأبرز فناني السعودية، على رأسهم طلال مداح، ومحمد عبده، وعبدالمجيد عبدالله وغيرهم، إضافة لفنانين عرب أبرزهم صباح، وسميرة توفيق، وكارم محمود، ووديع صافي. إضافة إلى كتابته أوبريت الجنادرية بعنوان “عرانس المملكة”.

ونعى الفنان عبدالمجيد عبدالله، خفاجي، عبر صفحته “تويتر” في تغريدة جاء فيها: “انتقل إلى رحمة الله تعالى شاعر الوطن إبراهيم خفاجي، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله له الرحمة والمغفرة”.

انتقل الى رحمة الله تعالى

شاعر الوطن #إبراهيم_خفاجي.

إنا لله و إنا اليه راجعون ..

نسأل الله له الرحمة والمغفرة . pic.twitter.com/tNLs9Z621z — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) November 24, 2017

ونالت أغانيه جوائز عالمية، أبرزها جائزة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن أغنيته “أشقر وشعر ذهب”، إضافة إلى تكريمه في المملكة بمهرجان الجنادرية 2012، ومن قبل مؤسسات محلية ثقافية وفنية أخرى.

كما مُنح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الأولى من قبل الملك السعودي الراحل فهد بن عبدالعزيز، تقديرًا لوضعه كلمات النشيد الوطني، التي استغرقت كتابتها منه 6 أشهر.

واشتهر الشاعر خفاجي أيضًا بعشقه لنادي الهلال، حيث تغنى به، وتناقل رواد مواقع التواصل كلماته بحق النادي، حيث قال فيه: “إذا لعب الهلال فخبروني فإن الفن منبعه الهلال”.