اعتبارًا من الخميس.. “التحالف” يعيد فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء

أعلنت قيادة التحالف العربي، اليوم الأربعاء، إعادة فتح ميناء الحديدة، غربي اليمن، ومطار صنعاء، لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية الطارئة، وطائرات الأمم المتحدة الخاصة بالأعمال الإغاثية والإنسانية، اعتبارًا من يوم غد الخميس.

وقال بيان لقوات التحالف العربي إن القرار اتخذ بعد “مراجعة شاملة لإجراءات التحقق والتفتيش، التي تنفذ لتطبيق أحكام القرار (2216) المتعلقة بمنع تزويد الميليشيات الحوثية، وأعوانهم بالأسلحة والمواد العسكرية، التي يستخدمونها لإدامة العمليات العسكرية في اليمن”.

وأضافت الوكالة أن قوات التحالف “ستعلن قريبًا عن خطة عمليات إنسانية شاملة تهدف لمساعدة وإغاثة الشعب اليمني وتسهيل وصول المواد الغذائية لجميع المحافظات اليمنية”، لافتة إلى أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود التي تبذلها دول التحالف لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق”.

وكانت قيادة قوات التحالف قررت إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية في أعقاب استهداف الميليشيات الحوثية لمدينة الرياض بصاروخ باليستي إيراني الصنع تم تهريبه للداخل اليمني.

وجددت قيادة التحالف دعوتها للأمم المتحدة لإرسال فريق مختص للاجتماع مع نظرائهم في التحالف لـ”مراجعة وتحسين آلية التحقق والتفتيش الخاصة بالأمم المتحدة (UNIVN)، بما يحقق أفضل الممارسات، التي تحمي الشعب اليمني وتسهل وصول المواد الإغاثية والإنسانية له وتمنع الميليشيات الحوثية من تهريب الصواريخ واستهداف دول الجوار”.