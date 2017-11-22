بالفيديو.. هكذا رد عادل الجبير على صحفي إسرائيلي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لوزير الخارجية عادل الجبير، وهو يرفض التحدث لصحفي قال له إنه صحفي إسرائيلي.

وظهر وزير الخارجية السعودي في المقطع يطلب منه شخص الإدلاء له بتصريح قائلاً إنه “صحفي”، ليسأله الجبير “أي نوع من الصحفيين”، فأجابه أنه صحفي إسرائيلي بمحطة إسرائيلية في نيويورك وأن المؤسسة التي يعمل بها إسرائيلية، فرد الجبير بالإعراض عنه والمغادرة مباشرة.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التأكد من توقيت الفيديو الذي تم تداوله، في مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم تذكر وسائل الإعلام السعودية المحلية التي نقلته تاريخ الحادثة.