سيول جدة.. بسبب هذا الفيديو وجّه النائب العام السعودي بفتح تحقيق عاجل

تداول نشطاء سعوديون اليوم، فيديو قالوا إنه صوّر من الجو ويظهر ما تعرضت له مدينة جدة من سيول كارثية نتيجة تأثر البلاد بحالة جوية عنيفة من عدم الاستقرار الجوي أسفرت عن هطول كميات كبيرة من الأمطار بعدة مناطق لا سيما على ساحل البحر الأحمر والمناطق الشمالية الشرقية.

ووجّه النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجلٍ وموسّعٍ في السيول التي اجتاحت مدينة جدة التي يرتبط اسمها بأسوأ كارثة طبيعية في العام 2009.

#جده_تغرق تصوير جوي لوضع جدة بعد الأمطار

التي هطلت عليها صباح اليوم ????☔️???? pic.twitter.com/v5148h7MtC — kafun eian (@xxuiiz) November 21, 2017

وقالت النيابة العامة في بيان صادر عنها إن “النائب العام، المعجب، أصدر توجيهاته إلى رئيس فرع النيابة العامة في منطقة مكة المكرمة، ورئيس دائرة محافظة جدة، وجميع فروع ودوائر النيابة في جميع مناطق المملكة بأن تكون بكامل جاهزيتها تجاه حالة السيول التي تعرّضت لها محافظة جدة، لاسيما ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية وتبعاتها الجزائية، وأن يكون ذلك بشكل عاجل، آخذًا طابع الأولوية، والعملَ الناجز”.

وأضاف البيان شديد الصرامة أن “النائب المعجب أكد لمسؤولي فروع النيابة صلاحياتهم بالقبض، والتحقيق والادعاء على أي شخص، وإبلاغ النائب العام أولًا بأول بنتائج أعمالهم في موضوع السيول”، مشيرًا إلى “استقلال النيابة العامة وارتباطها بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مباشرة”.