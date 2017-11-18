الحريري يعلّق على حادثة تخريب ممتلكات مواطنتين سعوديتين في بيروت

علق رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، فجر اليوم، على حادثة الاعتداء على ممتلكات سعوديتين في منطقة المصيطبة بالعاصمة اللبنانية بيروت، بالقول “‏أقول بوضوح إن الاعتداء على أي مواطن سعودي أو على ممتلكاته هو اعتداء على سعد الحريري وعلى بيت الوسط. مع يقيني بأن المعتدين هم جماعة مشبوهة، لا هدف لها إلا الفتنة”.

وقالت السفارة السعودية في لبنان، في وقت من مبكر من فجر اليوم السبت، إن عددا من الشبان اعتدوا على ممتلكات مواطنتين سعوديين في منطقة المصيطبة في بيروت.

وذكرت السفارة في بيان لها “تفيد سفارة المملكة في لبنان أنها تتابع باهتمام تعرض ممتلكات مواطنتين سعوديتين للاعتداء من قبل عدد من الشبان في منطقة المصيطبة في بيروت”.

وأضاف البيان “توضح (السفارة) بأنها تتواصل مع السلطات والأجهزة الأمنية لكشف ملابسات هذا الاعتداء الذي من شأنه إثارة مشاعر الكراهية ومعرفة المتسببين فيه وتقديمهم للعدالة”.