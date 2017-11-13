مقتل جندي سعودي في اشتباكات على الحدود مع اليمن

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بمقتل جندي سعودي، اليوم الإثنين، في اشتباك مع مسلحين حوثيين على حدود السعودية الجنوبية مع اليمن

وقالت الوكالة إن “الوكيل الرقيب عواجي بن حسن عطيف أحد منسوبي القوات البرية قُتل في تبادل لإطلاق النار مع مسلحي الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بالحد الجنوبي في منطقة جازان” جنوبي المملكة.

وأشارت الوكالة إلى أن نائب أمير منطقة جازان حضر مراسم دفن عطيف وأدى صلاة الجنازة عليه، ونقل إلى عائلته تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وأمير منطقة جازان.