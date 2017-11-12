بالفيديو.. الأكاديمي الكويتي عايد المناع يوضح لماذا حملة السعودية على الفساد “ضربة معلم”

وصف الإعلامي الكويتي عايد المناع حملة مكافحة الفساد في السعودية بـأنها “ضربة معلم”، لأنها المرة الأولى التي تشهد فيها السعودية مثل هذه القضايا بهذه القوة والصرامة، تجاه عددٍ من أعضاء الأسرة الحاكمة.

وقال المناع لـ”إرم نيوز” الأحد على هامش النسخة الرابعة لملتقى “أبوظبي الاستراتيجي”، إن “هذه الحملة تشكّل مرحلة متقدمة في طريق تنظيف السعودية من الفساد والفاسدين، وتبعث الارتياح في نفوس المواطنين، مصداقًا لمقولة ولي العهد عدم استثناء أي أمير أو وزير من عملية الإصلاح”.

ورأى الإعلامي الكويتي أن هذه الحملة “غير مرتبطة بأي توقيت، فقد بدأ العمل على محاربة الفساد مبكرًا مع تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، ومع تسلم الأمير محمد منصب ولي العهد، حيث بدأ العمل على فتح الملفات ودراسة الأوضاع الاقتصادية لبعض الأسماء الكبيرة ممن تحوم حولهم الشبهات”.

وأكّد المناع أن “جميع من شملهم الاشتباه من أمراء ووزراء ومسؤولين، أحيلوا للقضاء الذي سيبت في قضاياهم ومصيرهم”.