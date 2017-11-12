مسؤول سعودي: الملك لن يتنحى عن الحكم للأمير محمد بن سلمان

قال مسؤول سعودي رفيع المستوى، إن الملك سلمان لا يعتزم التخلي عن الحكم لابنه، نافيًا بذلك مزاعمَ تقول، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “سيصعد قريبًا إلى العرش”.

وقال المسؤول، ردًا على أسئلة مكتوبة من وكالة بلومبيرغ “لا توجد إمكانية على الإطلاق لأن يتنحى الملك”.

وتابع المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الملوك السعوديين عادة ما يبقون في السلطة حتى عندما تمنعهم الظروف الصحية من القيام بعملهم، مشيرًا إلى مثال الملك فهد الذي بقي ملكًا حتى وفاته في عام 2005 على الرغم من مرضه الشديد في السنوات الأخيرة من حكمه.

وقال المسؤول، إن الملك سلمان (81 عامًا) يتمتع بقوى بدنية وذهنية “كاملة”؛ معتبرا أن من يزعمون خلاف ذلك “لا يفهمون العادات والتقاليد الملكية في السعودية”.