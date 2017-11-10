نصر الله: السعودية أعلنت الحرب على لبنان وعلى حزب الله

قال حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الجمعة، إن السعودية أعلنت الحرب على لبنان وعلى حزب الله وإن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي أعلن استقالته في خطاب من الرياض يوم السبت، رهن الإقامة الجبرية بالسعودية، حسب زعمه.

وفي خطاب بثه التلفزيون وصف نصر الله استقالة الحريري بأنها “التدخل السعودي السافر في الشأن الداخلي اللبناني” ودعا إلى عودة الحريري للبنان.

وأضاف نصر الله: “نحن نعتبر الاستقالة المعلنة غير قانونية وغير دستورية وغير شرعية، لا نعترف بهذه الاستقالة وعليه فإن هذه الحكومة هي حكومة لا زالت قائمة وشرعية وليست حكومة مستقيلة، وليست حكومة تصريف أعمال” على حد تعبيره.