شاهد بالفيديو.. هذا ما حدث للأمير محمد بن سلمان مع زوجة ماكرون

جذبت لقطة من لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، الأنظار وحققت تداولاً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في مقطع فيديو قصير للحظة لقاء الأمير محمد بالرئيس ماكرون، أن الأمير لم ينتبه في البداية لقرينة الرئيس الفرنسي حيث أنهى المصافحة الحارة بينهما، ومن ثم دعا ولي العهد ضيفه للسير نحو قاعة اجتماعات فيما يبدو، لكن الرئيس الفرنسي واصل امساكه بيد الامير السعودي ودعاه لمصافحة زوجته بريجيت التي كانت تقف على مقربة منه.

Le dialogue, comme avec tous mes interlocuteurs, pour construire une paix durable. pic.twitter.com/0BBvRstKQH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 9, 2017

وصافح الأمير محمد بن سلمان بريجيت ماكرون بابتسامة متبادلة قبل أن ينتهي اللقاء الترحيبي وبدء الجانبان اجتماعاً انتهى بعد نحو ساعتين بمغادرة الوفد الفرنسي الرفيع للعاصمة الرياض.

وكان الإعلان عن زيارة ماكرون للسعودية قد تم صباح الخميس من دون الإعداد مسبقاً لها، وهو ما أثر فيما يبدو على الجانب البروتوكولي للزيارة، حيث كان الرئيس الفرنسي في زيارة للإمارات، وغادرها نحو الرياض القريبة لبحث عدة ملفات تشغل الطرفين في اليمن ولبنان وإيران.

وماكرون متزوج من بريجيت ماري كلود تروجنيوكس، التي تكبره سناً بـ 24 عاماً.