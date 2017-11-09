أمر ملكي.. الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 56 قاضيًا بوزارة العدل

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 56 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وشمل الأمر الملكي الكريم ترقية 26 قاضيًا في مختلف درجات السلك القضائي، وتعيين (30) قاضيًا آخرين، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن “الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيين يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء”.

واحتجزت السلطات السعودية عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال في حملة على الفساد بدأت يوم السبت، ويواجه هؤلاء اتهامات بغسل الأموال والرشوة والابتزاز واستغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية.