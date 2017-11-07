السعودية: تورط إيران بدعم الحوثيين يشكل عدوانًا صريحًا علينا

أعلنت السعودية، أن تورط إيران بدعم الحوثيين، بقدرات نوعية، يشكل عدوانًا صريحًا عليها، مشدّدة على حقها في الدفاع الشرعي، عن أراضيها وشعبها.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها، اليوم، مجلس الوزراء السعودي، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كما يأتي الموقف السعودي، على خلفية إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، السبت، على العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن وزير الثقافة والإعلام بالمملكة، عواد بن صالح العواد، قوله: إن مجلس الوزراء، جدد إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق صاروخ بالستي، من داخل الأراضي اليمنية، باتجاه العاصمة الرياض.

وأضاف، عقب الجلسة، أن المجلس اعتبر أن إطلاق الصاروخ، جرى بطريقة عشوائية، وعبثية؛ لاستهداف المناطق المدنية، والآهلة بالسكان، من قبل المليشيا الحوثية المسلّحة.

وأكد المجلس، أن هذا العمل العدائي والعشوائي، يثبت التورّط الإيراني، بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة، بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح، لخرق القرار الأممي رقم 2216، الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين.

كما رأى فيه، عدوانًا صريحًا، يستهدف دول الجوار، والأمن والسلم الدوليين، في المنطقة والعالم.

وأكد مجلس الوزراء، حق المملكة في الدفاع الشرعي، عن أراضيها وشعبها، وفق ما نصت عليه المادة 51، من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: إن ضلوع النظام الإيراني، في تزويد المليشيات الحوثية التابعة له، بالصواريخ، يعد عدواناً عسكرياً ومباشراً، من قبل النظام الإيراني.

والسبت الماضي، أعلن التحالف العربي، اعتراضه صاروخًا أطلقه الحوثيون، باتجاه مطار العاصمة السعودية الرياض، دون وقوع إصابات، بينما أعلنت الجماعة “إصابته لهدفه بدقة”، وفق بيانين منفصلين.