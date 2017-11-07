بعد حملة مكافحة الفساد السعودية.. عبدالله السدحان يعيد نشر مشهد حُذف من “طاش” (فيديو)

أعاد الفنان السعودي عبدالله السدحان، نشر مشهد من إحدى حلقات “طاش ما طاش” القديمة، عبر حسابه على “تويتر”، كان حُذف إبان عرض الجزء الـ18 من المسلسل.

ويعد المشهد المحذوف أحد مشاهد حلقة “طلع الجني”، وعُرض بالفعل آنذاك في رمضان، لكن ولسبب ما حُذف لاحقًا حين اختيرت الحلقة ضمن حلقات “أحلى طاش”.

وأوضح السدحان، في تغريدته أن “حذف الحلقة لا علاقة له بأسباب رقابية، كون أنها عرضت ضمن حلقات المسلسل طاش ما طاش، لكنها حذفت لاحقًا لغاية في نفس أحدهم”.

ويظهر المشهد موظفًا بسيطًا يتعرض للتحقيق بسبب أخذه آلة طابعة قديمة، في الوقت الذي ينجو فيه قاضٍ نهب الملايين بحجة أن “جنيًا يتلبسه”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حملة سعودية لمحافحة الفساد؛ تضمنت اعتقال عدد من الأمراء والمسؤولين في المملكة.