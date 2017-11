ترامب: ثقتي كبيرة بالملك سلمان وولي عهده

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، إن لديه “ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهد السعودية” عقب اعتقالات واسعة في المملكة شملت أمراء ووزراء ورجال أعمال في أكبر حملة تطهير لمكافحة الفساد في التاريخ السعودي الحديث.

وقال ترامب على تويتر “هما يعلمان جيدا ما يفعلانه” مضيفا “بعض أولئك الذين يعاملوهم بصرامة كانوا ‘يستنزفون‘ بلدهم لسنوات”.

I have great confidence in King Salman and the Crown Prince of Saudi Arabia, they know exactly what they are doing….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2017