الجبير ينفي إجبار الحريري على الاستقالة

نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الإثنين مزاعم بأن المملكة أجبرت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة، محملًا حزب الله اللبناني مسؤولية الأزمة السياسية في لبنان.

وقال الجبير في حديث لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية، إن حزب الله دفع الحريري للاستقالة بأفعاله واختطافه العملية السياسية في لبنان، وبتهديده لزعماء السياسيين.

وأكد الجبير أن الحريري يمكنه مغادرة المملكة في أي وقت، في إشارة إلى مزاعم إجباره على الإقامة الجبرية.

وكان الحريري قد أعلن استقالته في بث تلفزيوني من السعودية يوم السبت، ما هوى بالحكومة الائتلافية إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي.