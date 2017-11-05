بالفيديو.. العثور على حطام مروحية الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه

عثرت فرق الدفاع المدني السعودية، في وقت مبكر من اليوم الإثنين، على حطام الطائرة المروحية التي كانت تقل مسؤولين حكوميين بينهم نائب أمير منطقة عسير، الأمير منصور بن مقرن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قوله إن الجهات المختصة عثرت على حطام الطائرة في محيط محمية ريدة قرب مدينة أبها بمنطقة عسير.

وأوضح المتحدث الأمني أن الجهات المختصة حاليًّا تقوم بعمليات البحث عن ناجين على أن يتم الإعلان عن المستجدات.

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العثور على حطام الطائرة التي تحطمت بالأمير منصور بن مقرن .

.#تحطم_طايره_مروحيه_عسير #وفاة_منصور_بن_مقرن_ومرافقيه

. pic.twitter.com/ScY8XacGGe — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 5, 2017

وسقطت الطائرة العمودية مساء الأحد خلال عودة الأمير منصور وعدد من المسؤولين في إمارة منطقة عسير من جولة تفقدية في محافظة البرك التابعة لمنطقة عسير.

ولا يمكن الجزم بوفاة جميع من كانوا على متن الطائرة وبينهم الأمير منصور بن مقرن ووكيل إمارة عسير سلمان الجريش وأمين منطقة عسير صالح القاضي.

ومع ذلك، أكد الأمير سطام بن خالد آل سعود وفاة جميع من كان على متن الطائرة بتغريدة على موقع تويتر جاء فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لعبدك منصور بن مقرن وجميع من على متن الطائرة معه .لاحول ولا قوة إلا بالله”.

والأمير منصور هو نجل ولي العهد السعودي السابق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وقد تولى منصبه في إمارة منطقة عسير في أبريل/نيسان الماضي.