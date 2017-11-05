بالفيديو.. عمليات البحث عن حطام طائرة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، فرق الدفاع المدني ومتطوعين في منطقة تسمّى “عقبة ريدة” قرب من مدينة أبها في منطقة عسير، للبحث عن حطام الطائرة المفقودة التي كانت تُقل نائب أمير منطقة عسير، الأمير منصور بن مقرن ومسؤولين آخرين.

وسقطت الطائرة العمودية مساء الأحد خلال عودة الأمير منصور وعدد من المسؤولين في إمارة منطقة عسير من جولة تفقدية في محافظة البرك التابعة لمنطقة عسير.

ولم يصدر بيان رسمي من الجهات المختصة حول تفاصيل الحادث، وعدد ضحاياه بالضبط.

وبحسب المعلومات الأولية فإن من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، وهم بالتفصيل: الأمير منصور بن مقرن، ووكيل إمارة عسير سلمان الجريش، وأمين منطقة عسير صالح القاضي.

وأكد الأمير سطام بن خالد آل سعود وفاة جميع من كان على متن الطائرة بتغريدة على موقع “تويتر” جاء فيها:”إنا لله وإنا إليه راجعون، اللَّهم اغفر لعبدك منصور بن مقرن، وجميع من كان على متن الطائرة معه، ولاحول ولا قوة إلا بالله”.

انتشار لأفراد الدفاع المدني في سفوح الجبال المحيطة بعقبة ريدة للبحث عن الطائرة المفقودة '#تحطم_طايره_مروحيه_عسير pic.twitter.com/QcIr4hPAJ9 — قبل قليل (@QablQalel) November 5, 2017

والأمير منصور هو نجل وليّ العهد السعودي السابق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وقد تولّى منصبه في إمارة منطقة عسير في أبريل/نيسان الماضي.