آخر ظهور للأمير منصور بن مقرن نائب أمير عسير قبل وفاته بتحطم طائرة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تصويره اليوم الأحد، الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة عسير، ومسؤولين آخرين وهم يتفقدون مشاريع تنموية في آخر ظهور لهم قبل سقوط طائرتهم العمودية مساء اليوم نفسه.

ونشرت إمارة منطقة عسير عبر حسابها في موقع “تويتر” مقطع فيديو للأمير الشاب خلال زيارته إلى محافظة البرك التابعة للمنطقة، وتفقّده لمشاريع تنموية فيها.

وكتب المشرف على حساب الإمارة “سمو #الأمير_منصور_بن_مقرن نائب أمير #عسير يزور محافظة #البرك ويتفقد عدداً من المشاريع والواجهة البحرية للمحافظة”.

ويظهر الأمير الشاب في الفيديو وهو يتحدث إلى مسؤولين آخرين بجانبه، ويتناقشون حول مخططات لمشاريع خلال تواجدهم في حافلة تقلهم إلى أماكن تنفيذها.

سمو #الأمير_منصور_بن_مقرن نائب

أمير #عسير يزور محافظة #البرك

ويتفقد عدداً من المشاريع والواجهة

البحرية للمحافظة .. pic.twitter.com/cBympmS6Xr — إمارة منطقة عسير (@emartasir) November 5, 2017

ونشر مدونون سعوديون أيضاً فيديو آخر للأمير ومرافقيه خلال وصول طائرتهم للمحافظة لتفقد المشاريع الحكومية.

وأدَّى تحطم المروحية إلى مصرع الأمير وجميع من كانوا معه على متن الطائرة، وفقًا لمعلومات أولوية أكدها أمراء ومدونون سعوديون بارزون.

ولم يصدر بعد توضيح رسمي عن سبب الحادث، وعدد من كان موجوداً على متن الطائرة.

وكان الأمير منصور برفقة مسؤولين آخرين اليوم الأحد في زيارة لمحافظة البرك لتفقد مشاريع تنموية هناك، ويبدو أن الحادث وقع في طريق العودة.