هزة أرضية ثانية تضرب النماص جنوب السعودية

ضربت هزة أرضية ثانية تبلغ شدتها 3 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، شمال محافظة النماص بعد نحو 24 ساعة من هزة مماثلة ضربت المنطقة الواقعة جنوب السعودية.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في تغريدة لها على حسابها في موقع “تويتر”:”تم صباح اليوم رصد # هزة_أرضية على بعد 13 كلم شمال # النماص بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 5.4 كم”.

تم رصد صباح اليوم #هزة_أرضية على بعد 13 كم شمال #النماص بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 5.4 كم pic.twitter.com/Lrj3NVyp9k — المساحة الجيولوجية (@SgsOrgSa) November 4, 2017

وكان سكان ومدوّنون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي قد أكدوا قبل ذلك وقوع الهزة، موضحين أنهم شعروا بها وأنها أخف من هزة يوم أمس.

أسباب الهزة.

وبحسب تفسيرات الجيولوجيين السعوديين لأسباب الهزّة، قال مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور هاني زهران، إنّ الرجوع للخرائط الجوية المغناطيسية بيّن أن الهزة الأرضية في النماص ترجع إلى التقاء 3 صدوع موازية للبحر.

من جانبه، أكد رئيس قسم الجیوفیزیاء في جامعة الملك عبدالعزیز، المستشار السابق في المركز الوطني للزلازل بھیئة المساحة الجیولوجیة البروفیسور طلال مختار في حدیث لصحيفة “عكاظ” السعودية أن الهزة غیر مؤثرة على السكان والمباني، ومع ذلك یشعر بھا البشر، وأن السعودیة لیس لدیھا تاریخ في الزلازل ذات مقادیر كبیرة، نظرًا لعدم وجود صدوع كبیرة، والأمر مطمئن

ولا یدعو للقلق.

وأضاف مختار أن المملكة تتمیز بانخفاض ملحوظ في نشاطھا الزلزالي مقارنة بالدول المحیطة، مثل: إیران، والیمن، والشام، وتركیا، إذ یعتبر الدرع العربي من أكثر المناطق الجیولوجیة ثباتًا في العالم.