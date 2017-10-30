سعودي يقتل زوجته في ثالث حالة من نوعها في أسبوع

أقدم زوج على طعن زوجته باستخدام سكين داخل مطبخ منزلهما في مكة المكرمة بالسعودية، قبل أن يحاول الانتحار بنحر نفسه فوق جثمانها.

ولم يكتف الزوج بطعن زوجته مرة واحدة بل سدد إليها عدة طعنات قبل محاولته الانتحار بنفس السكين، إلا أن الهلال الأحمر تدخل سريعًا وتمكن من نقل الزوج إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، وفق صحيفة “سبق”.

وشوهدت سيارات إسعاف في حي الأجياد، الذي وقعت فيه الجريمة، مساء أمس الأحد.

وذكر الناطق الإعلامي لشرطة مكة، أن الزوج مواطن ثلاثيني ويعاني من اضطرابات نفسية ولديه ملف يثبت ذلك، لافتا إلى أن الجاني في المستشفى وحالته الآن مستقرة.

وقال شهود آخرون مقربون من الجاني، إنه سبق وعولج في أحد المستشفيات، متهمين المستشفى بإخراجه قبل شفائه الكامل.

وذكر شخص، من أقارب الزوج، أن الجاني لديه 5 أبناء، فيما نفى تعاطيه للمخدرات.

فيما أبدى سعوديون قلقهم من ارتفاع معدل الجرائم الأسرية، حيث تعد هذه الواقعة هي الثالثة من نوعها خلال أسبوع واحد فقط. فسبق أن أقدم زوج على قتل زوجته في عرعر قبل أن يسلم نفسه للشرطة، الخميس الماضي.

كما أعلنت شرطة القصيم قبل أيام، أنها ألقت القبض على مواطن أربعيني أقدم على قتل زوجته على درج منزلها إثر خلافات بينهما.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقًا في الواقعة للوقوف على ملابساتها وأسباب الجريمة.